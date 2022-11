Geht dem Flughafen jetzt auch noch der Sprit aus?

Wichtige Entwicklungen im Dezember

So könnten in den kommenden Wochen einige wichtige Weichen für die Zukunft des Klagenfurter Flughafens gestellt werden, denn die Anbindung an einen internationalen Hub soll auch im Dezember präsentiert werden. Das war einer der vier Punkte in der Verpflichtungserklärung, mit der Lilihill den politischen Streit beruhigen wollte. Weiters wurde der umstrittene Pachtvertrag rückgängig gemacht und Zusagen zu Call-Option und Beteiligung der BABEG an der Entwicklung des Flughafens gemacht.