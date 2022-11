„Bin der beste Beweis, dass man weitermachen muss“

Auch Kathi Liensberger, die im Slalom nach drittem Halbzeit-Rang ausschied, konnte da wieder lächeln: „Ich freue mich sehr mit Kathi, sie hat das super gemacht. Aber auch ich kann Positives mitnehmen.“ Das gilt auch für Franziska Gritsch, die dank Laufbestzeit im Finale Slalom-Achte wurde. Ein Befreiungsschlag unserer Ski-Mädels. Der bei den Chefs für Erleichterung sorgte. „Levi ist danebengegangen, umso wichtiger war jetzt Killington“, freute sich Alpinchef Herbert Mandl. Chefcoach Thomas Trinker sagt: „Die Stimmung im Team war und ist top. Und skifahrerisch geht es absolut in die richtige Richtung!“ Jetzt folgen die Speed-Tage in Lake Louise, die Technikerinnen sind am 10. und 11. Dezember in Sestriere im Einsatz.