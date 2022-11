Platz 3 in Killington: Auch das ist Kathi Truppe

Mit Platz drei beim Slalom in Killington zeigte sie erstmals in dieser Saison so richtig auf. Aber wer ist Kathi Truppe wirklich? Dieses Video-Porträt beantwortet die Frage auf beeindruckende Weise und zeigt die ÖSV-Hoffnung von ganz anderen (als weitläufig bekannten) Seiten. Und derer gibt es an Truppe offensichtlich viele.