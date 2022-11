Damen-Slalom in Killington ab 16.15 Uhr LIVE

„Killington ist ein spezieller Ort für mich“

Nach dem Riesentorlauf ohne Stockerlplatz will Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin im Slalom voll angreifen. Sie möchte ihre Serie von fünf Slalom-Siegen en suite freilich fortsetzen und mit ihren zwei Triumphen in Levi geht sie auch schon auf den Saison-Hattrick los. „Killington ist ein spezieller Ort für mich. Die Erwartungen sind groß und werden durch die Ergebnisse jetzt sicher nicht kleiner“, meinte die US-Amerikanerin vor dem Wochenende, die in der Nähe des Kurses Verwandte hat.