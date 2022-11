„Irans Fußballer haben jetzt Angst vor Regierung“

„180 Leute an einem Tag getötet“

„Alleine in meiner Heimatstadt Zahedan wurden an einem Tag 180 Leute getötet. Außerdem gibt es im Iran kein Internet.“ Nur mit einem Wertkartenhandy erreicht er manchmal seine Familie, der es zum Glück gut geht. „Ich hoffe, diese Regierung wechselt, ich hoffe, eine andere Politik kommt. Diese ist scheiße“, fand der 28-Jährige klare Worte.