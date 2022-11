Landeshymne „Hoamatland“ seit 70 Jahren angestimmt

Vor genau 70 Jahren, am 28. November 1952, hat der Oö. Landtag beschlossen, das Gedicht „Hoamatgsang“ von Franz Stelzhamer in der Vertonung von Hans Schnopfhagen zur oberösterreichischen Landeshymne zu erklären. Seither wird das „Hoamatland“ bei allen offiziellen Anlässen angestimmt. Dabei werden aber meist nur die ersten beiden und die letzte Strophe gesungen, dabei hat das Lied in Summe acht Strophen, die „die Seele Oberösterreichs“ darstellen.