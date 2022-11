Mit Brummbär Teddy im Kino Weihnachten feiern

Es ist „DER Weihnachtsfilm des Jahres“ für die ganze Familie: „Ein Weihnachtsfest für Teddy“ (jetzt im Kino) von Regisseurin Andrea Eckerbom ist das neueste Familienabenteuer, das wie die internationalen Publikumserfolge „Plötzlich Santa“ und „Elise und das vergessene Weihnachtsfest“ im magischen Universum des norwegischen Schriftstellers Alf Prøysen spielt. Vom kleinen Marktstand in die große Welt - das wünscht sich Teddy zu Weihnachten. Doch wird der Traum des niedlichen Kuschelbären in Erfüllung gehen? Eine lustige und berührende Geschichte, welche die Herzen von Groß und Klein in der Weihnachtszeit erwärmen wird. Wir verlosen 5x2 Tickets für das Film-Highlight!