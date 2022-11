Tunesien gegen Australien ab 11 Uhr LIVE

Die „Socceroos“ stehen nach der 1:4-Niederlage gegen Titelverteidiger Frankreich am Samstag im Außenseiter-Duell mit Tunesien in der Gruppe D bei der Fußball-WM bereits mit dem Rücken zur Wand. Will Australien noch eine Chance auf ein Überstehen der Gruppenphase haben, müssen sie die Nordafrikaner wohl schlagen. Leicht wird das in Al Wakrah im Al Janoub-Stadion nicht, denn auch die Tunesier brauchen drei Punkte. Die Partie beginnt um 11 Uhr, mit dem sportkrone.at-Liveticker (siehe unten) sind Sie hautnah mit dabei.