Dänemark gegen Tunesien ab 14 Uhr LIVE

Die Auswahl besteht hauptsächlich aus Spielern, die bei Klubs aus der Heimat, in Ägypten, dem Arabischen Golf oder kleineren Klubs in Europa angesiedelt sind. Der Star der Mannschaft ist Wahbi Khazri (31), der in der französischen Ligue 1 für Montpellier stürmt. Die größte Stärke scheint aber die Defensive: Mit zwei Gegentoren in acht Spielen marschierte Tunesien in der WM-Quali durch die entscheidende Phase.