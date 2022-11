Weihnachtshaus-Lichtermeer trotzt der Energiekrise

Besucheransturm am Wochenende

Im Vorfeld ruft Winterwunderland-Chefin Sabine Gollnhuber auf, den Besuch rechtzeitig zu planen. Der Besucherandrang sei gerade am Wochenende sehr groß, die Zahl der Parkplätze überschaubar. „Nützen Sie die Parkplätze im Ortskern oder am Ortsrand, und spazieren Sie gemütlich zum Weihnachtshaus, oder reservieren Sie sich im Vorhinein bei den örtlichen Taxiunternehmen oder ganz romantisch mit der Pferdekutsche einen stressfreien Shuttledienst“, sagt Gollnhuber.