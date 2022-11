Ukrainischer Forscher: „Wusste, wir müssen weg!“

Ich bin um fünf Uhr früh von Bomben geweckt worden. Da realisierte ich: Es ist Krieg!„ Oleksandr Bondarenko erinnert sich an den 24. Februar 2022 in Kiew zurück, als russische Truppen in die Ukraine einmarschierten und das Land quasi über Nacht ins Unglück stürzten. Auch Freunde im südlichen Melitopol berichteten von Angriffen. “Da wurde mir klar, dass es nicht nur einen Tag dauern wird. Ich wusste, wir müssen hier raus, hier ist kein normales Leben möglich.“