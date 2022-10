Nur Drittel der jungen Ukrainer macht Ausbildung

„Es gibt ein enormes Angebot auch für alle über 15, aber es wird aus verschiedenen Gründen nicht in Anspruch genommen“, sagte Landau, der seit September Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer in Bildungsfragen unterstützt, im Gespräch mit der APA. Eltern seien - auch in der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die Ukraine - oft erpicht darauf, dass ihre Kinder einen ukrainischen Bildungsabschluss machen. Das sei über die professionellen Online-Angebote der ukrainischen Regierung auch machbar, im vergangenen Schuljahr haben so 200 17-Jährige in Österreich ihre ukrainische Matura ablegen können - eine Möglichkeit, die man laut Landau auch in diesem Schuljahr wieder schaffen sollte.