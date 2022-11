Eine neue Chance für gehörlose Ukrainer in Graz!

Doch in diesem Fall gibt es ein schönes Happy End für Flüchtlinge: 24 gehandicapte Ukrainer, die in der Steiermark Aufnahme und sich über den Landesverband der Gehörlosen zusammengefunden haben, bekamen nun über intensive Vermittlung von Jugend am Werk Steiermark Jobs. „Ja, es ist gelungen, sie alle beim Textilservice Brolli fix unterzubringen, was ein Gewinn für beide Seiten ist“, freut sich Gabriela Astner von Jugend am Werk. Dem ging eine intensive Vorarbeit voraus: Gebärdensprache funktioniert, erklärt Expertin Astner, nämlich in der jeweiligen Landessprache, „es gibt sogar Dialekte, die Kärntner verwenden teils andere Zeichen als die Steirer“. Doch es gelang dahingehend Lösungen zu finden, „und mit den hörenden Mitarbeitern kommuniziert man zusätzlich via Übersetzungsapps“.