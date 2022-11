Prohaska: „Die Deutschen haben es selbst verbockt“

Vorweg muss man eines festhalten: Wenn die Deutschen das 2:0 machen, dann gewinnen sie das Spiel ohne Frage. Man kann klar sagen: Sie haben es selbst verbockt, waren 70 Minuten das bessere Team. Chancen waren da, zwei bis drei hochkarätige. Das 1:1 hat den kleinen und flinken Japanern aber in die Karten gespielt. Mit langen Bällen sind sie in die Laufduelle gekommen, in denen sie deutliche Vorteile hatten.