„In dieser Familie herrschte der absolute Terror“

Die Bestürzung war dem Senat und den Anwälten ins Gesicht geschrieben, als die Öffentlichkeit am Mittwoch im Saal 212 des Wiener Landesgerichts nach dem Abspielen der kontradiktorischen Vernehmung eines 13-jährigen Mädchens wieder zugelassen wurde. In der das Kind schilderte, wie sich der eigene Vater monatelang in den Nächten an ihm vergangen hatte.