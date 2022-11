Vergewaltigt: Die Kinder berichteten von Gräueln

Im Gericht beschimpfte der Angeklagte seine Frau

In der Vernehmung durch Richter Stefan Huber reagierte der Angeklagte aggressiv. In einer Toilettenpause schlug er in Polizeibegleitung auf einen Feuerlöscherbehälter ein, der zersplitterte. Laut schimpfend richtete er den Zeigefinger immer wieder auf seine Frau: „Es ist ein Komplott! Sie hat die Kinder dazu gebracht, all das zu sagen.“ Diese berichteten in kontradiktorischen Einvernahmen detailliert von den Gräueln.