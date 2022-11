Walmart-Teamleiter erschoss sechs Mitarbeiter

In einem Walmart-Supermarkt in der Stadt Chesapeake im US-Bundesstaat Virgina sind am späten Dienstagabend sieben Menschen durch Schüsse getötet und einige weitere verletzt worden - krone.at berichtete. Angaben der „Washington Post“ zufolge war der Täter Teamleiter für die Nachtschicht in dem riesigen Supermarkt.