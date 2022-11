Anwälte: Schütze ist nicht-binäre Person

Nach dem Angriff auf einen LGBTQ-Nachtclub in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado mit fünf Toten sind nun erste Details über den festgenommenen Verdächtigen bekannt geworden. Wie seine Anwälte vor einer ersten Gerichtsanhörung am Mittwoch bekannt gaben, bezeichnet sich der 22-Jährige selbst als nicht-binäre Person, fühlt sich also weder eindeutig als Mann noch als Frau. In der LGBTQ-Community werden aber Zweifel an dieser Darstellung laut. Vielmehr wird eine Verteidigungsstrategie dahinter vermutet.