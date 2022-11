Abarth 500e: Der Skorpion sticht jetzt elektrisch

(Un)Natürlich macht der Abarth Sound!

Und Abarth wäre nicht Abarth, wenn der Skorpion nahezu stumm bliebe. Auf Wunsch ist als Sonderausstattung ein Soundgenerator mit an Bord des kleinen Elektroflitzers. Er klingt zwar ein wenig künstlich - aber immerhin. Die Idee ist nicht neu, wird hier aber zum ersten Mal außerhalb des Premiumsegments und in einem Kleinwagen umgesetzt. Der Batterieantrieb bringt es außerdem mit sich, dass der Elektro-Skorpion dank besserer Gewichtsverteilung auch beim Handling sowie der Bremsleistung den 595 und 695 aussticht. Damit, so Francois, stehe er ganz im Geiste von Firmengründer Carlo Abarth, dem es in den 1950er-und 1960er-Jahren darum ging, Serienfahrzeuge von Fiat - allen voran den 500 - zu besserer Beschleunigung und sportlicherem Handling zu verhelfen.