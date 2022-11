Ex-Geschäftsführer Perner verteidigt COFAG

Keine Parteimitgliedschaft

In Bezug auf seine Person sagte der Ex-COFAG-Geschäftsführer, dass er in den vergangenen vier Jahren ohne entsprechende Parteimitgliedschaft für vier ÖVP-Minister gearbeitet hätte. „Man könnte annehmen, eine Karriere wie meine wäre nur mit einer Parteimitgliedschaft möglich. So ist es aber nicht. Ich bin kein Parteimitglied, noch war ich bei einer Schüler- und Studentenverbindung.“ Er sei zutiefst überzeugt, dass seine Karriere auf Qualifikationen und Leistungen beruhe. Bevor Perner zum Finanzministerium kam, war er Berater in der Finanzindustrie und hatte in Deutschland und Asien gearbeitet.