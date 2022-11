Kein Engagement? Thomas Müller kontert DFB-Kritik

Am Mittwoch bestreitet Deutschlands Fußball-Nationalteam gegen Japan seine erste Partie der Weltmeisterschaft in Katar. Thomas Müller nutzte den Anlass, um sich mit einer klaren Botschaft an die Fans des DFB-Teams zu wenden. Die Mannschaft werde seine Träume bestimmt nicht aufgeben, nur um ein Zeichen zu setzen, so der Stürmer.