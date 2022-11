„Brauchen Soforthilfe statt Ankündigungen!“

Flutlichtpartien am Freitag Abend? Bald die Ausnahme im Fußball-Unterhaus. Viele Vereine verschieben im Frühjahr bereits auf Sonntag Vormittag. In Sporthallen werden Strom und Warmwasser früher abgedreht. Mitgliedsbeiträge schießen drastisch in die Höhe. Der Sport ächzt schon unter der Energiekostenkrise – dabei kommen die Jahresabrechnungen erst. Bei der Konferenz der Landessportreferenten wurde zuletzt viel darüber diskutiert, Lösung gab’s aber keine – nun wird der Ton gegenüber Sportminister Werner Kogler rauer.