So viel Zeit vergeuden wir mit Passwort-Resets

Passwort-Manager spart Zeit und Nerven

„Die Notwendigkeit von Passwörtern als Teil unseres digitalen Lebens wird in absehbarer Zeit nicht verschwinden, was bedeutet, dass viele Menschen in einem ständigen Kreislauf des Zurücksetzens von Passwörtern leben“, kommentierte Harold Li, Vizepräsident von ExpressVPN. Als die „beste Möglichkeit, diesen Kreislauf des Vergessens und Zurücksetzens zu durchbrechen“, sieht er die Verwendung eines Passwort-Managers. „Anstatt sich Hunderte von verschiedenen Anmeldedaten zu merken, müssen Sie sich nur ein einziges Passwort merken, was bedeutet, dass Sie diese Zeitverschwendung auf sichere und bequeme Weise drastisch reduzieren können.“