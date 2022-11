In Flames: Die Kunst, es allen recht zu machen

Im Metal-Segment ist es ein bisschen ein Kreuz mit den Erfolgen und der Authentizität. Puristen und Liebhaber des Ursprungs einer Band trauern meist verzweifelt den alten Zeiten nach. Die Chartplatzierungen und ausverkauften Hallen der größeren Konzerte sprechen eine andere Sprache. Davon können auch die Schweden von In Flames ein Lied singen. Hierzulande ganze sieben Mal am Nova Rock und auch sonst regelmäßig am Start, kreuzt man mit den befreundeten Landsmännern von At The Gates am 2. Dezember wieder einmal in die Hauptstadt, um im Wiener Gasometer für Stimmung zu sorgen. Mit an Bord Klassiker aus der gesamten Schaffensphase der mittlerweile mehr als 30 Jahre andauernden Karriere und auch ein paar neue Songs des im Februar 2023 erscheinenden 14. Studioalbums „Foregone“, das sich stilistisch eher den letzten Jahren annähert und der alten Fan-Garde mühelos durch die Gehörgänge durchrutschen wird.