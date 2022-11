Frau (23) von Futterautomat der Katze ausspioniert

Den Beamten gegenüber gab sie an, dass ein unbekannter Tatverdächtiger Ton- und Videoaufnahmen aus ihrer Wohnung gefertigt und sie teilweise bereits in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht habe. Für die Aufnahmen nutzte er laut Polizei einen Katzenfütterungsautomaten, der in der Wohnung stand und via WLAN mit dem Internet verbunden war.