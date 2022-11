Saporischschja: Dringende Warnung vor AKW-Beschuss

Fast 400 russische Angriffe am Sonntag

Nach ukrainischen Angaben beschießen die russischen Streitkräfte verstärkt Stellungen in der Ostukraine mit Artillerie. Am Sonntag habe man fast 400 Angriffe gezählt, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache. Russland hatte seine Streitkräfte in diesem Monat aus der südlichen Stadt Cherson abgezogen und einige von ihnen zur Verstärkung von Stellungen in den östlichen Regionen Donezk und Luhansk im Donbas verlegt. Cherson ist weiterhin ohne Strom, fließendes Wasser und Heizung.