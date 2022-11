„Überlebenskampf der Kombi ist längst im Gange“

In wenigen Tagen startet in Ruka (Fin) der WM-Winter - und damit auch der Überlebenskampf für die Könige der nordischen Wintersportler? „Der Überlebenskampf ist längst im Gange“, stellt Günther Chromecek klar. Der 59-Jährige lebt seit Jahrzehnten für „seinen“ Sport und war maßgeblich an vielen Erfolgen, etwa von Felix Gottwald, beteiligt. „Man ist mit viel Herzblut dabei und sieht, wie es langsam den Bach runter geht“, malt er ein düsteres Bild.