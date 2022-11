„Geruch eurer Kartoffel rieche ich sogar in Doha“

Majlis heißt im Arabischen Raum die „Zusammenkunft“. Jener Ort, wo Hausherren ihre Gäste empfangen und die Zeit mit ihnen verbringen - ein solches durfte am Sonntag die „Krone“ betreten, war Gast bei einer Königsfamilie: Scheich Khalifa A. Al-Thani ließ es sich nicht nehmen, die Gäste aus Österreich persönlich zu begrüßen. „Willkommen, fühlen Sie sich wie zu Hause“, teilt er uns am Eingang mit, führt uns in das Majlis.