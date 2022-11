Kiewer Behörden warnen vor komplettem Stromausfall

Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben angesichts russischer Angriffe auf die Energie-Infrastruktur vor einem völligen Zusammenbruch der Stromversorgung gewarnt. „Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor, einschließlich eines kompletten Ausfalls“, erklärte der Vize-Chef der Stadtverwaltung, Mykola Poworoznyk, am Freitag. Was in diesem Fall passieren würde, sagte er nicht.