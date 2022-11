Frauen kennen ihre Gegnerinnen im WM-Play-off

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam trifft im Play-off um ein Ticket für die WM 2023 auf Spanien. Das hat die Auslosung am Samstag in Ljubljana ergeben. Die erste Partie bestreitet die ÖHB-Auswahl am 7. oder 8. April vor eigenem Publikum, das Retourmatch steigt am 11. oder 12. April in Spanien. Der Sieger nimmt an der Endrunde von 30. November bis 17. Dezember kommenden Jahres in Norwegen, Schweden und Dänemark teil.