Er malte „nackerte Weiber“ für ein Kochbuch

„Die Zusammenarbeit zwischen uns beiden hat immer reibungslos geklappt“, schwärmt dieser über seinen Papa. Bei der Präsentation des Buches am Freitagabend in der Galerie von Johann Weyringer in Neumarkt am Wallersee, kann man das besondere Verhältnis der beiden auch gut beobachten. Immer wieder umarmen sich Vater und Sohn herzlich. Die Symbiose aus Kunst und Kulinarik funktioniert in diesem Fall nicht nur auf beruflicher Ebene hervorragend.