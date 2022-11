Erler Passionsspiele: Komplett neue Inszenierung

2025 – nach sechs Jahren Pause – beginnt in Erl wieder die Passionsspielzeit, so wie es seit nun 409 Jahren von Herzen gelebter Brauch ist. Rund jeder dritte Einwohner der 1500-Seelen-Gemeinde stellt sich für das Spiel um Leben, Leiden, Tod und Auferstehung von Jesus Christus in größeren und kleineren Rollen ehrenamtlich zur Verfügung.