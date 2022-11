Schlepper als Raser: Ärger im Grenzort Neckenmarkt

„Es ist unerklärlich“

Endstation ist schon jetzt für so manchen Schlepper. Erst am vergangenen Montag war ein Täter in einem auffällig lackierten BMW gestoppt worden. Neben diesem Boliden steht an der Grenze ein sichergestellter Kastenwagen für eine ganze Gruppe von Flüchtlingen. Verwundert über rotweißrote Asylpolitik zeigt sich ein ungarischer Polizist: „Es ist unerklärlich, was Österreich den Migranten bietet: Essen, Quartier, Taschengeld, Internet, Handy und TV. Und dafür muss man nicht einmal arbeiten gehen.“