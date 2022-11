Schlepperauto krachte in Zaun: Migranten im Spital

Transporter im Graben

Gegen 9.30 Uhr ging der Polizei der nächste Schlepper ins Netz. Der Täter hatte 19 Migranten in einen gelben Kastenwagen gepfercht. Bei einem Wendemanöver auf einem Güterweg in Lutzmannsburg rutschte der Transporter in den Graben. Der 35-Jährige lief davon, wenig später klickten für ihn die Handschellen.