Einbruch in Villa des russischen Oligarchen Tinkow

Die Carabinieri fahnden nach Kriminellen, die in die Villa des russischen Oligarchen Oleg Tinkow in der renommierten toskanischen Badeortschaft Forte dei Marmi eingebrochen sind. Der 54-Jährige ist für sein Milliardenvermögen, seine Kritik an Russlands Präsident Wladimir Putin wegen der Invasion in der Ukraine und seine umfangreichen Investitionen in Italien bekannt. Der Einbruch wurde zu einem Zeitpunkt verübt, als sich Tinkow nicht in Europa aufhielt.