200 Sitze weniger auf Tribüne und Verdi im Haus

Kooproduktion mit Neuer Oper Wien

Auf der Werkstattbühne wird am 27. Juli die österreichische Erstaufführung von „The Faggots and Their Friends Between Revolutions“ des britisch-deutschen Komponisten Philip Venables gegeben. Das Stück rund um Diversität und sexuelle Vielfalt, das Ted Huffman librettierte und inszeniert, basiert auf dem gleichnamigen Buch von Larry Mitchell von 1977, laut Sobotka ein „so heutiges Stück“, mit dem man die Bewegung feiern wolle. Ebenfalls auf Literatur, nämlich Bertolt Brechts Schauspiel, basiert „Die Judith von Shimoda“ des argentinischen Komponisten Fabian Panisello, das am 17. August Premiere hat. Die Inszenierung der Koproduktion mit der Neuen Oper Wien übernimmt Philipp M. Krenn, die musikalische Leitung liegt bei Walter Kobera. Im Opernstudio erarbeiten junge Sänger und Sängerinnen 2023 Jules Massenets „Werther“, Premiere ist am 14. August.