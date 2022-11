Elf Jahre Haft für Drogen- „Vertriebsspezialist“

Seltsame Chats nach Handyreparatur

Die Vorwürfe bestreitet der Angeklagte (Anwalt Roland Friis). Das verschlüsselte Handy? Hätte er ganz legal gekauft, aber es hätte in der Schweiz so schlecht funktioniert. Und nach der Reparatur seien da so seltsame Chats gewesen, mit Kontakten, die er gar nie gehabt hätte. Der Staatsanwalt sagt Märchenstunde dazu - und verweist auf FBI-Ermittlungen samt Fotos.