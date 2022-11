Ex-Nationalspieler Gerhard Rodax (57) verstorben

Rodax, geboren am 29. August 1965 in Tattendorf (NÖ), galt in den 1980er- und -90er-Jahren als Berühmtheit im heimischen Fußall. Seine Profikarriere begann 1983 bei Admira Wacker, führte ihn über Atlético Madrid zu Rapid Wien und schließlich wieder zurück zur Admira. Fürs ÖFB-Nationalteam absolvierte Rodax 20 Spiele und erzielte drei Tore.