Seltener Greifvogel legte Pause im Weinviertel ein

Nur wenige Male pro Jahr – wenn überhaupt – können Vogelfreunde in Österreich einen Blick auf einen Schelladler erhaschen. Für den heimischen Freizeitornithologen Richard Katzinger war es jetzt so weit: In den March-Thaya-Auen im Bezirk Mistelbach traf der Pädagoge – er stammt aus dem Waldviertel und unterrichtet jetzt im Weinviertel in Neusiedl an der Zaya – auf das seltene Tier, das rund zwei Kilogramm wiegt und eine Spannweite von etwa 170 Zentimetern aufweist. „Der Adler saß kurz auf einem Acker und flog dann weiter zu einem Baum, wo er für für wenige Minuten rastete. Danach flog er weiter Richtung Süden, wo er im Nebel verschwand“, schildert der 35-Jährige, der sich als Mitglied von BirdLife aktiv für den Vogelschutz einsetzt.