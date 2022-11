IT-Fachkräftemangel in Deutschland verschärft sich

In Deutschland verschärft sich nach einer zwischenzeitlichen Entspannung in der Coronapandemie und trotz bereits deutlich gestiegener Gehälter der Engpass bei IT-Fachkräften wieder. Aktuell fehlen quer durch alle Branchen in Unternehmen 137.000 IT-Experten - so viele wie noch nie, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Digitalverbands Bitkom hervorgeht, der dafür 854 Betriebe befragt hat.