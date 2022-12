Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Mischling Lola ist sehr freundlich und verträgt sich auch gut mit anderen Hunden. Die einjährige Hündin ist stubenrein, an der Leine benötigt sie etwas Übung. Lola sucht ein Zuhause am Stadtrand oder am Land und freut sich über Menschen, die ihr besonders viele Streicheleinheiten geben. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at bei uns melden.