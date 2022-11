Abo-Verifizierung kommt erst Ende November wieder

Twitter wird die Möglichkeit, mit Abo-Zahlungen ein Verifizierungs-Häkchen zu kaufen, erst in zwei Wochen wieder aktivieren. Das kündige Neo-Firmenchef Elon Musk in der Nacht auf Mittwoch in dem Kurznachrichtendienst an. Die Funktion war nach einer Welle gefälschter Accounts von Marken und Prominenten ausgesetzt worden.