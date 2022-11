Heidi Klum spricht über Nachwuchs mit Tom Kaulitz

Klum arbeitet auch an beruflichem „Baby“

Und während die Babyplanung bei Heidi Klum und Tom Kaulitz offenbar noch läuft, arbeitet die TV-Beauty auch noch munter weiter an einem weiteren „Baby“. Wie kürzlich bekannt wurde, kehrt die Model-Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ auch für eine 18. Staffel zurück. Starten wird die Show dann aber nicht in Deutschland, sondern in Heidis Wahlheimat Los Angeles, wo die angehenden Models zum Einstand gleich ihre erste Fashion Show laufen müssen.