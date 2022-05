Villach: Infineon eröffnet neues Quanten-Testlabor

Das Projekt, in dessen Zuge das Quanten-Testlabor in Villach betrieben wird, startet mit Juni und läuft bis 2024. Das Forschungsvolumen beträgt 2,7 Millionen Euro. „Wir wollen dazu beitragen, dass der Quantencomputer Realität wird“, gab sich Herlitschka bestimmt. Und eines soll mit dem Projekt ausgeschlossen werden: „Wir wollen nicht das europäische Paradoxon befördern, dass wir zwar in der Grundlagen-Forschung gut sind, aber nicht in der Umsetzung.“