Neuer Infineon-Chip soll Schlüssel obsolet machen

Der neue Chip soll aber auch in komplexen Schließsystemen, etwa in Haustüren, eingesetzt werden können - und zwar als Notfalllösung, wenn Batterien in gängigen Smart Locks keine Energie mehr haben oder wenn Schlüssel verloren gehen. Die Reaktionszeit komplexerer Türschlösser sei zwar höher, doch auf den kostenintensiven Schlüsseldienst könne verzichtet werden, so Infineon.