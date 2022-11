EU-Projekt soll Traktoren intelligenter machen

Das Projekt „Aggregate Farming in the Cloud“ (AFarCloud) wurde von der EU-Kommission und nationalen Förderern wie der FFG mit insgesamt 28 Millionen Euro gefördert. In drei Jahren entwickelten die beteiligten Unternehmen zusammen eine Plattform für autonome Landwirtschaft und testeten diese in insgesamt elf Demonstratoren in Finnland, Spanien, Schweden, Italien, Lettland und Tschechien. Die herstellerunabhängige Plug-and-Play-Lösung ermöglichte es in allen Fällen, bereits vorhandene Traktoren zu präziseren Manövern zu bewegen.