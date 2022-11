Aufregung auf der Straße | Aufregung um Migranten

Aufregung um Migranten. Jetzt sind es schon 100.000, die in diesem Jahr ein Asylansuchen in Österreich gestellt haben, ein neuer Rekord, selbst das Flüchtlings-Krisenjahr 2015 wird damit heuer übertroffen werden. Die Aufregung um die Migranten ist wieder groß, über den Weg des Umgangs mit dieser Krise wird neuerlich heftig diskutiert. Welcher ist der richtige, fragt auch Conny Bischofberger heute in ihrer Kolumne. „Die FPÖ glaubt ihn zu kennen“, schreibt sie. Die Freiheitlichen versprächen Aufnahmestopps und Abschiebungen, doch durchsetzbar seien ihre Pläne in der Praxis nicht. Ja, es wird viel versprochen, vor allem auch ÖVP-Politiker reden viel von raschen Abschiebungen, von neuen EU-Regeln. Der ÖVP-Klubobmann stellt die Europäische Menschenrechtskonvention infrage und bekommt dafür nicht nur vom Bundespräsidenten einen Rüffel, sondern auch von seiner Parteifreundin im Amt der Europaministerin eine Absage. Geredet wird viel, geglaubt wird der Politik ohnehin wenig. Die vielen Ansagen in der aktuellen Flüchtlingskrise - sie werden das Vertrauen in die Politik nicht stärken.