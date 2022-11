Djokovic ringt Tsitsipas in hartem Kampf nieder!

Novak Djokovic hat einen starken Start in die mit 14,75 Millionen Dollar dotierten ATP-Finals in Turin gezeigt! Der zwar nur als Nummer 7 gesetzte, dennoch von vielen als Topfavorit gehandelte Serbe besiegte Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 7:6(4) und feierte damit schon den neunten Sieg en suite gegen den als Nummer 2 gesetzten Griechen. Djokovic strebt in Turin seinen insgesamt sechsten „Masters“-Titel an, womit er mit Rekordmann Roger Federer gleichziehen würde.