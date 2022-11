Keine Sprünge auf der „größten“ Montafoner Schanze

„Die Überlegung war, wo wir neben gesenkten Temperaturen in den Innenräumen, noch weitere Energie sparen können“, erklärt Christoph Kraxner, Sportdirektor der Nordischen im Vorarlberger Skiverband. „So sind wir dann wir auf die 108-Meter-Schanze gekommen.“ Der größte Bakken des Montafoner Schanzenzentrums ist sowohl in Sachen Grundpräparierung als auch bei den laufenden Ausgaben – wie etwa der Eisspur – am kosten- und Energie-intensivsten.