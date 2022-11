Zustellbestätigung verrät Standort des Empfängers

In einem zweiten Schritt wiederholten die Forschenden das Experiment auf einer lokalen Ebene und verschickten über die Software Nachrichten an Smartphones in verschiedenen Städten im Ruhrgebiet. Auch hier konnten sie eine charakteristische Zustelldauer je nach Standort messen und im Anschluss den Standort des Empfängerhandys mit einer Genauigkeit von teilweise mehr als 90 Prozent bestimmen. Ebenso konnte aus den Daten laut einer Mitteilung der TU „sehr zuverlässig“ herausgelesen werden, ob sich das Empfangsgerät in einem WLAN-Netzwerk befand oder gerade mobiles Internet nutzte.